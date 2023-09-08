Траньков: странно, что мама Ангелопола его в таком возрасте как-то сопровождает

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе, который ранее выступал с Василисой Кагановской.

«Самое главное, наверное, стоит упомянуть, сколько мальчику лет. И что его мама в таком возрасте как-то сопровождает, за него пишет в социальных сетях, открывает какие-то договоры и так далее — для меня это просто странно.

И он попросил партнёршу платить ему за то, что он с ней катается. Но в России — для меня это нонсенс», — приводит слова Транькова ОК.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее тренер Анжелика Крылова высказалась о действиях Ангелопола.