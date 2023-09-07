Крылова: летом Ангелопол занимался вещами, далёкими от фигурного катания

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова прокомментировала распад пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Не знаю, кто повлиял на решение Ангелопола, но за день до случившегося ребята нормально работали на тренировке.

Ангелопола всё время несло из стороны в сторону. Летом он занимался вещами, далёкими от фигурного катания. Валера в какой-то момент начал терять ориентиры. Хотя ходил на тренировки, но работал без должной концентрации», — приводит слова Крыловой РИА Новости.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Ангелопол высказался о реакции людей на распад их пары.