Ангелопол: спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступавший в танцах на льду с Василисой Кагановской, высказался о реакции людей на распад их пары.

«Мой новый тренер настоятельно порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен. Надо понимать другой момент: если я молчу — это не значит, что мне нечего сказать. Пускай люди думают, как хотят и как им навязали, они не знают правды», — приводит слова Ангелопола «Матч ТВ».

Также он поблагодарил бывшую партнёршу и весь тренерский штаб и пожелал им всего самого наилучшего.

О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее мама Ангелопола высказалась о распаде пары с Кагановской.