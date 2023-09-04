Узнать больше

Ангелопол: спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен

Короткая ссылка
Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступавший в танцах на льду с Василисой Кагановской, высказался о реакции людей на распад их пары.
Ангелопол: спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мой новый тренер настоятельно порекомендовал никаких комментариев не давать. Я продолжу кататься. Спасибо большое всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен. Надо понимать другой момент: если я молчу — это не значит, что мне нечего сказать. Пускай люди думают, как хотят и как им навязали, они не знают правды», — приводит слова Ангелопола «Матч ТВ».

Также он поблагодарил бывшую партнёршу и весь тренерский штаб и пожелал им всего самого наилучшего.

О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее мама Ангелопола высказалась о распаде пары с Кагановской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить