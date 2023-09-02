Мама Ангелопола: составить договор — это было предложение Крыловой

Мать фигуриста Валерия Ангелопола Светлана высказалась о распаде пары с Василисой Кагановской.

«У нашей семьи нет финансовых проблем, слава богу. Никогда ни одна из наших партнёрш не была обременена финансовой ответственностью за партнёра. Василиса со своей мамой до сих пор зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги», — написала Ангелопол в соцсетях.

Она отметила, что у неё был важный принцип — приводя своего ребёнка к тренеру, она целиком и полностью доверяет ему его, не вмешиваясь в тренировочный процесс.

«Составить договор, который бы носил в первую очередь дисциплинарный характер, — это было предложение тренера. И именно этим договором в этом конфликте удалось сохранить пару. Все указанные в договоре финансовые аспекты носили чисто условный характер, так как изначально они были покрыты финансированием федерации».

Для Светланы было шоком узнать о том, что тренер Анжелика Крылова открестилась от договора.

О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Кагановская назвала причины распада дуэта с Валерием Ангелополом.