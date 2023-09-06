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Тихонов заявил, что Бойкова и Козловский разучивают элементы ультра-си

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Тренер по фигурному катанию Алексей Тихонов рассказал, что пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского изучает четверные элементы.
Тихонов заявил, что Бойкова и Козловский разучивают элементы ультра-си
  • РИА Новости

«Тренеры с опаской к этому относятся, потому что четверной подкрут и выброс оцениваются недостаточно высоко в системе. Пока что мы в раздумьях, ребята планируют, но это будет не в начале сезона, мы будем к этому идти», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что Бойкова и Козловский летом перешли в тренерский штаб Этери Тутберидзе. До этого они тренировались под руководством Тамары Москвиной. Фигуристы являются чемпионами Европы и бронзовыми призёрами мирового первенства.

Ранее сообщалось, что итальянский фигурист Даниэль Грассль объявил об уходе от Тутберидзе.

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