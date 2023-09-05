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Итальянский фигурист Грассль объявил об уходе от Тутберидзе

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил о завершении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе.
Итальянский фигурист Грассль объявил об уходе от Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Naoki Nishimura/AFLO

«Теперь буду тренироваться в Турине в «Пала Таццоли» у Эдоардо де Бернардиса. Очень помог опыт в Америке и России. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и обучение», — написал фигурист в соцсетях.

22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

На чемпионате мира — 2023 под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе поздравила Грассля с днём рождения.

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