Команда Тутберидзе поздравила Грассля с днём рождения
- РИА Новости
«Мы желаем вам быть радостными и счастливыми! Пусть небеса над вами будут голубыми! Удачи на льду и будьте здоровы!» — говорится в записи.
2 апреля Грасслю исполнился 21 год. Он тренируется в группе Тутберидзе с конца 2022 года.
На чемпионате мира — 2023 под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.
Ранее Даниэль Грассль заявил, что всегда хотел тренироваться в группе Этери Тутберидзе.