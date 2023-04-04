Команда Тутберидзе поздравила Грассля с днём рождения

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила итальянского фигуриста Даниэля Грассля с днём рождения.

«Мы желаем вам быть радостными и счастливыми! Пусть небеса над вами будут голубыми! Удачи на льду и будьте здоровы!» — говорится в записи.

2 апреля Грасслю исполнился 21 год. Он тренируется в группе Тутберидзе с конца 2022 года.

На чемпионате мира — 2023 под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Даниэль Грассль заявил, что всегда хотел тренироваться в группе Этери Тутберидзе.