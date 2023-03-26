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Грассль: у меня всегда была мечта тренироваться у Тутберидзе

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль заявил, что всегда хотел тренироваться в группе Этери Тутберидзе.
Грассль: у меня всегда была мечта тренироваться у Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«У меня всегда была мечта тренироваться у неё, ещё два года назад. Но не было возможности — были разные проблемы, например пандемия и всё такое. Но Этери знала о моей мечте. Мне потребовалось время, чтобы решиться. Но так как после чемпионата Италии мне было очень грустно, я подумал, что единственное, что может меня замотивировать, — это новое окружение, место, где прыгают много четверных прыжков», — приводит слова Даниэля «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что семья поддержала его в этом решении.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме Грассль занял 12-е итоговое место. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что не считает себя бессердечной.

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