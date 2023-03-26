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Тутберидзе: то, что я бессердечная, — чепуха

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не считает себя бессердечной.
Тутберидзе: то, что я бессердечная, — чепуха
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них.

То, что я бессердечная, — чепуха», — приводит слова Тутберидзе L’Équipe.

Она также отметила, что во время прокатов её фигуристов она стоит на месте, потому что ей не нравится то, как жестикулируют остальные тренеры, когда их подопечные выступают.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян, серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Под её руководством олимпийскими чемпионками становились Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Тутберидзе высказалась об обвинениях в употреблении допинга в адрес Камилы Валиевой.

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