Тутберидзе считает оскорбительными обвинения в адрес Валиевой

Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, высказалась об обвинениях в употреблении допинга в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где её проверяли. Мы не понимаем, почему между допинг-контролем и объявлением результатов прошло так много времени. Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами, эти обвинения оскорбительны», — цитирует Тутберидзе L'Équipe.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

В личном турнире спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла только четвёртое место.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт прокомментировал катание Валиевой.