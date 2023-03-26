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Тутберидзе считает оскорбительными обвинения в адрес Валиевой

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Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, высказалась об обвинениях в употреблении допинга в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию.
Тутберидзе считает оскорбительными обвинения в адрес Валиевой
  • РИА Новости

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где её проверяли. Мы не понимаем, почему между допинг-контролем и объявлением результатов прошло так много времени. Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами, эти обвинения оскорбительны», — цитирует Тутберидзе L'Équipe.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

В личном турнире спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла только четвёртое место.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт прокомментировал катание Валиевой.

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