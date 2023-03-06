Энберт: Валиева вне конкуренции по катанию и владению коньком

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт прокомментировал катание фигуристки Камилы Валиевой.

«У неё была одна из самых высоких баз второй оценки. У остальных меньше баллов из-за владения коньком и мастерства скольжения. Валиева невероятно катается. Именно по катанию, владению коньком она вне конкуренции», — цитирует Энберта Metaratings.

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как отмечает бронзу финала Гран-при России.