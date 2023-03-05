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Туктамышева рассказала, как отмечает бронзу финала Гран-при России

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Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как отмечает бронзу финала Гран-при России.

«Домашняя паста и шикарное вино. Отличное завершение сегодняшнего дня», — написала фигуристка в соцсетях.

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что очень рада за фигуристку Камилу Валиеву, которая не останавливается в развитии, несмотря на травлю из-за допингового скандала.

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