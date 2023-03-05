Тарасова: Валиева продолжает расти вопреки травле

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что очень рада за фигуристку Камилу Валиеву, которая не останавливается в развитии, несмотря на травлю из-за допингового скандала.

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Её столько травят уже год, а она продолжает расти! Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо её развращать», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. 21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года. Вслед за WADA апелляцию подал ISU.

Ранее Петросян поделилась эмоциями от победы в финале Гран-при России.