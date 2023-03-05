Петросян: восхищаюсь Валиевой и Туктамышевой, могу на них ориентироваться

Фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями от победы в финале Гран-при России.

«Я хочу сказать, что довольна своим результатом. Немного расстроилась из-за акселя. Спасибо большое Федерации за возможность выступать здесь.

Спасибо Камиле Валиевой, которая продвигает наше фигурное катание. Спасибо Лизе Туктамышевой, которая провела 15 чемпионатов России. Я восхищаюсь ими и могу на них ориентироваться», — приводит слова Петросян Sport24.

В произвольной программе Петросян удачно приземлила тройной флип и получила по сумме двух программ 255,01 балла, став первой на этом турнире.

Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Туктамышева поделилась эмоциями после произвольной программы в финале Гран-при России.