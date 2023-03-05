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Туктамышева поделилась эмоциями от проката произвольной программы в финале Гран-при России

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Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после произвольной программы в финале Гран-при России.
Туктамышева поделилась эмоциями от проката произвольной программы в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Я довольна своим выступлением и сезоном, а также тем, как провела серию Гран-при, чемпионат России, финал. Я рада, что смогла поставить жирную точку в этом сезоне в своём родном «Юбилейном» с такой классной поддержкой. Только положительные эмоции от этого старта и сезона», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

В произвольной Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным акселем и получила по сумме двух программ 241,61 балла. Она заняла третье итоговое место.

Ранее Камила Валиева прокомментировала свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.

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