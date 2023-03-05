Валиева: вышла на спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится
- РИА Новости
«В большей степени я довольна собой. Я выросла, много всего произошло за этот год. Вышла на некий спад в этом сезоне, но это не значит, что он продолжится. Невозможно постоянно идти вверх, но это подстёгивает работать дальше. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого», — приводит слова Валиевой Sport24.
В произвольной программе Валиева успешно приземлила два четверных тулупа и получила по сумме программ 241,76 балла. Она заняла второе итоговое место.
Ранее Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.