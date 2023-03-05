Горбачёва рада, что ей удалось прыгнуть два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при России

Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Рада, что сделала два четверных прыжка. Только риттбергер немного омрачил прокат. Выходила уверенной в себе, публика очень помогла.

Моя ближайшая цель — выучить тройной аксель и вставить его в программы», — приводит слова Горбачёвой Sport24.

Фигуристка чисто исполнила два четверных прыжка и получила по сумме двух программ 228,85 балла. Она заняла шестое итоговое место.

Победила Аделия Петросян, набравшая 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Софья Муравьёва заявила, что довольна своим выступлением в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.