Муравьёва довольна своим прокатом произвольной программы в финале Гран-при России

Российская фигуристка Софья Муравьёва довольна своим выступлением в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Я довольна. Да, не было второго акселя. На это есть причины — у меня есть проблемы с ногой, это старые проблемы. Ещё перед стартом приболела.

Приятно, что я не сдаюсь в сложные моменты. И что у меня много болельщиков, спасибо большое им», — приводит слова Муравьёвой Sport24.

Муравьёва в прокате чисто исполнила тройной аксель и получила по сумме двух программ 233,04 балла. Спортсменка заняла пятое итоговое место.

Ранее Софья Акатьева прокомментировала свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.