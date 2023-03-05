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Муравьёва довольна своим прокатом произвольной программы в финале Гран-при России

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Российская фигуристка Софья Муравьёва довольна своим выступлением в произвольной программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Муравьёва довольна своим прокатом произвольной программы в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Я довольна. Да, не было второго акселя. На это есть причины — у меня есть проблемы с ногой, это старые проблемы. Ещё перед стартом приболела.

Приятно, что я не сдаюсь в сложные моменты. И что у меня много болельщиков, спасибо большое им», — приводит слова Муравьёвой Sport24.

Муравьёва в прокате чисто исполнила тройной аксель и получила по сумме двух программ 233,04 балла. Спортсменка заняла пятое итоговое место.

Ранее Софья Акатьева прокомментировала свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.

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