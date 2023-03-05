Акатьева: хотела сделать контент чисто, не получилось

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России.

«Два тройных акселя — это интересно. Хотелось усложняться. Хотела сделать контент чисто, не получилось. Над тулупом ещё предстоит работать, на разминке он получался, а на старте зажалась.

Титул чемпионки России добавил уверенности — это повод работать лучше и не делать шагов назад», — приводит слова Акатьевой Sport24.

В прокате она чисто исполнила два тройных акселя и один четверной тулуп, но упала со второго четверного тулупа.

Фигуристка получила 160,69 балла. По сумме двух программ она набрала 241,09 балла и заняла четвёртое итоговое место.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию.