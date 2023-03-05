Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию
- РИА Новости
В произвольной программе она чисто исполнила четверной флип. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла.
Второй стала Камила Валиева, чисто исполнившая два четверных тулупа и набравшая 241,76 балла.
Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61). В прокате она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным акселем.
Сегодня, 5 марта, произвольные программы представят спортивные пары. Начало – в 16:45 (мск).
Ранее сообщалось, что Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в Санкт-Петербурге в соревновании танцевальных дуэтов.