Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию.

В произвольной программе она чисто исполнила четверной флип. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла.

Второй стала Камила Валиева, чисто исполнившая два четверных тулупа и набравшая 241,76 балла.

Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61). В прокате она чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным акселем.

Сегодня, 5 марта, произвольные программы представят спортивные пары. Начало – в 16:45 (мск).

Ранее сообщалось, что Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в Санкт-Петербурге в соревновании танцевальных дуэтов.