Авербух объяснил, почему у Жулина собрались сильнейшие пары России в танцах на льду

Продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о том, почему у Александра Жулина собрались сильнейшие пары России в танцах на льду.

«Ну есть канадский центр силы, например. И я думаю, что танцы — это такая специфическая история: здесь очень важно быть внутри... Также я считаю очень перспективной парой Кагановскую и Ангелопола. Ничего дурного в переходах к Жулину я не вижу», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

Под руководством Жулина занимаются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

О переходе пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе стало известно 6 мая. Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Авербух заявил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров идёт на поправку.