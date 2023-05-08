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Авербух объяснил, почему у Жулина собрались сильнейшие пары России в танцах на льду

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Продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о том, почему у Александра Жулина собрались сильнейшие пары России в танцах на льду.
Авербух объяснил, почему у Жулина собрались сильнейшие пары России в танцах на льду
  • РИА Новости

«Ну есть канадский центр силы, например. И я думаю, что танцы — это такая специфическая история: здесь очень важно быть внутри... Также я считаю очень перспективной парой Кагановскую и Ангелопола. Ничего дурного в переходах к Жулину я не вижу», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

Под руководством Жулина занимаются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

О переходе пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе стало известно 6 мая. Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Авербух заявил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров идёт на поправку.

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