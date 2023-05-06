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Бойкова и Козловский сообщили об уходе из группы Москвиной к Тутберидзе

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что уходят из группы тренера Тамары Москвиной.
Бойкова и Козловский сообщили об уходе из группы Москвиной к Тутберидзе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут тренироваться у Этери Тутберидзе.

«Мы с Димой и командой Тамары Николаевны прошли большой путь длиной в семь лет. Мы благодарны за наши первые шаги в парном катании и за победы, которых достигли за это время. Но мы приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому мы переходим в команду Этери Георгиевны Тутберидзе. Надеемся, что этот путь станет для нас счастливым и успешным. Спасибо всем, кто был и будет с нами», — написала фигуристка на своей странице в социальных сетях.

Под руководством Москвиной Бойкова и Козловский стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский впервые успешно исполнили четверной выброс.

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