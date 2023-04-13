Бойкова и Козловский впервые успешно исполнили четверной выброс

Чемпионы Европы по фигурному катанию в парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжают совершенствовать свою спортивную программу.

Двукратные чемпионы России во время проката на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве успешно исполнили выброс в четыре оборота, сообщает РИА Новости.

Бойкова и Козловский в сезоне-2021/22, помимо чемпионата России, одержали победу в финале Гран-при страны. Во время соревнований пара не смогла чисто исполнить четверной.

Ранее сообщалось, что Мэдисон Чок и Эван Бейтс c мировым рекордом выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира.