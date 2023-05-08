Авербух: Костомаров сражается, борется, с каждым днём ему всё лучше

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров идёт на поправку.

«Всё хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днём ему всё лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны, и спасибо зрителям за всё», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомаров будет проходить реабилитацию в России.