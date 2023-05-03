«Советский спорт»: Костомаров будет проходить реабилитацию в России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров будет проходить реабилитацию в России.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это всё слухи», — приводит слова источника «Советский спорт».

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей.

В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомарову ещё не проводили операцию по протезированию.