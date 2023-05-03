«Советский спорт»: Костомаров будет проходить реабилитацию в России
- РИА Новости
«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это всё слухи», — приводит слова источника «Советский спорт».
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей.
В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.
Ранее сообщалось, что Костомарову ещё не проводили операцию по протезированию.