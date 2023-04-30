ТАСС: Костомарову не проводили операцию по протезированию
- РИА Новости
«О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили. Помимо этого, возможно, потребуются некоторые подготовительные хирургические процедуры», — приводит слова источника ТАСС.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.
Ранее сообщалось, что Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти.