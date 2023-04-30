Mash: Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти

Стали известны новые подробности реабилитации олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает Mash, Костомаров перенёс операцию по протезированию на стопе и кисти.

По информации источника, фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию, процесс может занять несколько месяцев.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомаров столкнулся с трудностями при восстановлении подвижности.