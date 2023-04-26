РБК: Костомаров столкнулся с трудностями при восстановлении подвижности
- РИА Новости
«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — передаёт слова источника РБК.
Ещё один источник издания сообщил, что спортсмену приходится непросто во время реабилитации, но при этом его состояние остаётся стабильным.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.
Ранее сообщалось, что реабилитологи помогают Костомарову восстановить подвижность в конечностях и работу лёгких.