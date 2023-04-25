Реабилитологи помогают Костомарову восстановить подвижность в конечностях и работу лёгких

Стали известны новые подробности реабилитации олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

По информации Пятого канала, с фигуристом продолжают работать реабилитологи, которые помогают ему не только восстановить подвижность в конечностях, но и нормализовать работу лёгких.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомаров делает восстанавливающие упражнения, его состояние стабильное.