ТАСС: Костомаров проводит восстанавливающие упражнения, его состояние стабильное

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее Костомаров попросил окружающих людей не рассказывать о состоянии его здоровья.