Sport24: Костомаров попросил не рассказывать людям о состоянии его здоровья

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попросил окружающих людей не рассказывать о состоянии его здоровья.

«Самая главная новость, что он жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать. Когда он доберётся до центра реабилитации, пройдёт необходимые курсы, тогда всё расскажет, если сам захочет. Сейчас он попросил тишины», — цитирует слова источника Sport24.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием.