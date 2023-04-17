Sport24: Костомаров попросил не рассказывать людям о состоянии его здоровья
- РИА Новости
«Самая главная новость, что он жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать. Когда он доберётся до центра реабилитации, пройдёт необходимые курсы, тогда всё расскажет, если сам захочет. Сейчас он попросил тишины», — цитирует слова источника Sport24.
Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.
Ранее сообщалось, что Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием.