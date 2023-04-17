ТАСС: Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится перенести несколько операций перед протезированием.

«Роману ещё предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой ещё не скоро попадёт», — приводит слова источника ТАСС.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент фигурист идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее сообщалось, что дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации.