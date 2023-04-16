Voice: дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации

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Дети олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова впервые с января навестили отца в больнице.
Voice: дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В течение трёх месяцев медики пропускали в реанимацию лишь жену фигуриста Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — приводит слова источника Voice.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что Костомаров позвонил Навке в её день рождения.

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