Voice: дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации

Дети олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова впервые с января навестили отца в больнице.

«В течение трёх месяцев медики пропускали в реанимацию лишь жену фигуриста Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — приводит слова источника Voice.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что Костомаров позвонил Навке в её день рождения.