Навка сообщила о звонке Костомарова в её день рождения

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о звонке своего бывшего партнёра Романа Костомарова в её день рождения.
Навка сообщила о звонке Костомарова в её день рождения
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала Навка в Telegram-канале.

13 апреля бывшей фигуристке исполнилось 48 лет.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что в восстановлении Костомарова наметился большой прогресс.

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