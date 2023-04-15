Навка сообщила о звонке Костомарова в её день рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о звонке своего бывшего партнёра Романа Костомарова в её день рождения.

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала Навка в Telegram-канале.

13 апреля бывшей фигуристке исполнилось 48 лет.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что в восстановлении Костомарова наметился большой прогресс.