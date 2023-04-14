В восстановлении Костомарова наметился большой прогресс

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — сообщил источник ТАСС.



10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца.