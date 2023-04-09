РБК: фигуриста Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца
- РИА Новости
Об этом сообщает РБК.
По информации источника, его состояние здоровья улучшается с каждым днём.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент фигуриста готовят к протезированию.
Ранее сообщалось, что Костомаров хочет начать двигаться и выйти из больницы.