Авербух считает потерей для сборной России распад пары Пасечник — Некрасов
- РИА Новости
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«Это второй сильный удар по нашим танцам. Первый удар — это распад пары Кагановская/Ангелопол.
Пара Пасечник/Некрасов — это вторая сильная пара, которая в прошлом сезоне произвела потрясающее впечатление. Это очень грустная новость. Это потеря для сборной России», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.
Ранее сообщалось, что Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым.