Авербух считает потерей для сборной России распад пары Пасечник — Некрасов

Хореограф Илья Авербух высказался о распаде танцевального дуэта Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

«Это второй сильный удар по нашим танцам. Первый удар — это распад пары Кагановская/Ангелопол.

Пара Пасечник/Некрасов — это вторая сильная пара, которая в прошлом сезоне произвела потрясающее впечатление. Это очень грустная новость. Это потеря для сборной России», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.

Ранее сообщалось, что Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым.