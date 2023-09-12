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Авербух считает потерей для сборной России распад пары Пасечник — Некрасов

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Хореограф Илья Авербух высказался о распаде танцевального дуэта Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.
Авербух считает потерей для сборной России распад пары Пасечник — Некрасов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это второй сильный удар по нашим танцам. Первый удар — это распад пары Кагановская/Ангелопол.

Пара Пасечник/Некрасов — это вторая сильная пара, которая в прошлом сезоне произвела потрясающее впечатление. Это очень грустная новость. Это потеря для сборной России», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Пасечник и Некрасов стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.

Ранее сообщалось, что Кагановская будет выступать в дуэте с Некрасовым.

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