Распалась танцевальная пара Пасечник — Некрасов
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнёров, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Подопечные Алексея Горшкова стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.
Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась о поиске партнёра для Василисы Кагановской.