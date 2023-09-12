Распалась танцевальная пара Пасечник — Некрасов

Танцевальная пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов не примет участия в контрольных прокатах.

Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнёров, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Подопечные Алексея Горшкова стали бронзовыми призёрами на чемпионате России — 2023.

Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась о поиске партнёра для Василисы Кагановской.