Крылова заявила, что конкретной информации по новому партнёру Кагановской пока нет
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«Пока нет конкретной информации по новому партнёру», — приводит слова Крыловой «Матч ТВ».
Предыдущим партнёром Кагановской был Валерий Ангелопол. Пара распалась в августе этого года.
Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Максим Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе.