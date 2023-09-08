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Крылова заявила, что конкретной информации по новому партнёру Кагановской пока нет

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Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась о поиске партнёра для Василисы Кагановской.
Крылова заявила, что конкретной информации по новому партнёру Кагановской пока нет
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Пока нет конкретной информации по новому партнёру», — приводит слова Крыловой «Матч ТВ».

Предыдущим партнёром Кагановской был Валерий Ангелопол. Пара распалась в августе этого года.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России. 

Ранее Максим Траньков высказался о фигуристе Валерии Ангелополе.

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