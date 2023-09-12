Съёмки Костомарова в кино, поиски партнёра для Кагановской и планы Трусовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Роман Костомаров примет участие в съёмках сериала «Киборг» о людях с роботизированными конечностями. Анжелика Крылова рассказала, что Дарио Чиризано рассматривается в числе вероятных партнёров Василисы Кагановской после распада её пары с Валерием Ангелополом. Александра Трусова провела серию мастер-классов в Мексике, а Камила Валиева открыла хоккейный матч в Красногорске. Между тем на первенстве Москвы дебютировали две новые пары Сергея Рослякова — Алёна Косторная и Георгий Куница, а также Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Характер Ангелопола и будущее Кагановской

Спустя почти две недели после объявления о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола страсти вокруг этой новости не утихают. Фурор произвело интервью дяди партнёра — Олега Овсянникова, который вместе с Анжеликой Крыловой завоевал серебряные награды Олимпиады 1998 года. Он признался, что предупреждал бывшую партнёршу о тяжёлом характере племянника, когда она принимала пару в свою группу. По его мнению, тренер также несёт ответственность за исход вспыхнувшего между ребятами конфликта.

«Насколько мне известно, ещё в июле начались разборки между партнёрами, в этой ситуации Ангелопола нужно было держать в узде очень жёстко. Хотя и Василёк у нас не подарок. Впрочем, среди спортсменов, нацеленных на высокие результаты, с ангельским характером нет никого...

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Крылова справиться с Ангелополом не смогла, хотя предупреждал её: для Валеры авторитетов нет. Совладать с ним, кроме меня, мог только Фрэнк Гурейро, отец Джонатана. Он помогал супруге Светлане Ляпиной, у которой одно время тренировался Валера. Ещё Максим Ставиский с самого начала совместной работы заставил племянника отнестись к себе с должным пиететом», — цитирует бывшего фигуриста РИА Новости.

Сама Крылова заявила, что пора уже прекратить шумиху вокруг спортсменов, так как невозможно повернуть время вспять. Также она выразила мнение, что в последнее время для Ангелопола спорт перестал быть приоритетом.

«Хочешь чего-то добиться в спорте — он должен быть на первом месте. Валера в какой-то момент начал терять ориентиры. Хотя ходил на тренировки, но работал без должной концентрации. Да и отделять своё имя от имени партнёрши, мне кажется, не следовало. Только вдвоём они что-то представляли из себя в фигурном катании. Василиса ещё достаточно спокойно на всё реагировала», — отметила специалист.

Также она призналась, что процесс поиска нового партнёра для Кагановской продолжается и один из возможных вариантов — Дарио Чиризано.

«По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти друг другу. Чиризано в прошлом сезоне выступал на турнирах в России и не выпал из соревновательного ритма. Только сейчас Дарио катается с чешской партнёршей и планирует выступать за эту страну. Пока мы думаем и не спешим», — заключила Крылова.

Планы Трусовой

В то время как большинство российских фигуристов готовились к открытым прокатам сборной страны, Александра Трусова отправилась с рабочим визитом в Мексику. Там вице-чемпионка Олимпиады-2022 провела несколько мастер-классов и семинаров для спортсменов и любителей в городе Керетаро. В соцсетях она щедро делилась контентом, а также рассказала, как справлялась с языковым барьером.

«Сегодня последний день мастер‑классов в Мексике. Одну группу я уже отпустила, сейчас будет вторая. Все задаются вопросом, как же я общаюсь здесь с детьми. У меня есть переводчица Анастасия, она говорит на испанском. Я тоже уже знаю несколько слов на испанском и объясняю жестами. Все меня понимают, все меня слушают. Ну и чуть‑чуть я их русскому научила», — отметила Александра.

Кроме того, фигуристка, приняла участие в шоу с облегчённым вариантом своей олимпийской программы «Круэлла» и, конечно же, давала интервью местной прессе. В одном из них её спросили о продолжении карьеры.

«Планирую ли я снова соревноваться? Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу в этот момент и занимаюсь тем, что у меня есть сейчас. Участвую в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, показываю мастер-классы. А соревнования… Это уже будет видно позже», — заявила Трусова.

На эти слова фигуристки отреагировала Татьяна Тарасова, которая отметила, что спортсменка вправе сама решать, возвращаться ей на соревновательный лёд или оставить спорт в прошлом.

«О будущем Трусовой надо спрашивать её саму. Каждый занимается тем, чем хочет. Нет ли ощущения недосказанности от её карьеры? Саша двигала фигурное катание вперёд, этого у неё не отнять», — сказала прославленный тренер.

РИА Новости

© Александр Вильф

Готовность Валиевой

В отличие от Русской Ракеты, Камила Валиева собирается выступать в предстоящем сезоне и 16—17 сентября планирует представить новые программы во время контрольных прокатов сборной России в столичном «Мегаспорте». А на уходящей неделе фигуристка выступила с показательным номером «Уэнсдей» перед хоккейным матчем МХЛ «СКА-Юниор» — «СКА-Карелия», а также произвела символическое вбрасывание шайбы вместе с Софией Сарновской и Ариной Ротенберг. Для бывшей чемпионки Европы подобное мероприятие не впервой — прошлой осенью она также приезжала в гости к хоккеистам из Красногорска.

«Очень приятно открыть чемпионат, желаю только побед. Показательное выступление «Уэнсдей» я предложила ещё в том году, меня все поддержали, очень приятно взорвать интернет. На самом деле я в хоккее сильно не разбираюсь, была раза три-четыре, но всегда с большим удовольствием смотрю, потому что это очень непростой вид спорта. Какое-то стремление объединяет фигуристов и хоккеистов, но всё-таки в хоккее пожёстче будет», — поделилась фигуристка после проката.

Также она прокомментировала планы на грядущий сезон.

«Далеко не загадываю, живу сегодняшним днём, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь. По поводу новой программы тренерский штаб предложил несколько вариантов, я и выбрала», — отметила Камила.

Между тем CAS отказал представителям сборной США в присутствии на закрытом заседании по допинговому делу российской фигуристки. Оно будет рассмотрено 26—29 сентября.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Дебют новых пар Рослякова

Алёна Косторная и Георгий Куница впервые представили свою короткую программу, которая поставлена на песню Crazy in Love, в рамках официальных соревнований, хотя и выступали вне конкурса. Их дебют состоялся в ледовом дворце «Медведково» на первенстве Москвы. Выступление получилось не слишком успешным: партнёрша упала при исполнении тройного флипа и совершила помарку на приземлении с выброса тройной риттбергер. Не хватило спортсменам синхронности во время параллельного вращения. Вероятно, сказалась болезнь Косторной, о которой она обмолвилась после проката.

К тому же, как подчеркнула Татьяна Тарасова, сезон только начинается, поэтому сложно ожидать идеального исполнения даже от скатанных пар.

«Сейчас сентябрь, есть много времени для того, чтобы улучшиться, набрать форму. Ну был прокат, всякое бывает», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

На тех же соревнованиях впервые вместе выступили Таисия Собинина и Денис Ходыкин, которые тренируются в одной группе с Алёной и Георгием у Сергея Рослякова. Они также показали лишь короткую программу, но заверили, что и произвольная полностью поставлена.

«Мы её несколько раз уже прокатывали целиком. Я не могу сказать, что мы полностью готовы вообще. У нас готовы элементы по отдельности, готовы связки. Но не могу с полной уверенностью сказать, что мы выйдем и будем всегда чисто катать. Мы не так давно в паре, мы прикатываемся, узнаём друг друга на стартах, потому что поведение человека на тренировке и прокате разное. Плюс старт бывает, минус старт. Мы делаем всё возможное, чтобы представить произвольную в должном виде», — цитирует партнёра «Спорт-Экспресс».

Три флажка Грассля

Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе и вернулся в Италию. Пока любители фигурного катания гадали, чем обусловлен отъезд спортсмена, а Татьяна Тарасова радовалась этому факту, подоспела новость о том, что итальянца подозревают в нарушении антидопинговых правил. Он, оказывается, пропустил три визита допинг-офицеров, получил за это красные флажки и теперь может остаться вне спорта на год или два. По сообщению РИА Новости, Национальная антидопинговая организация Италии запросила у фигуриста объяснения по поводу сложившейся ситуации.

Однако в комментарии местному изданию итальянец заявил, что ничего не знает о выдвигаемых обвинениях и продолжает карьеру. Его имя действительно до сих пор значится в списке участников «Мемориала Непелы», который пройдёт 28—30 сентября в Словакии.

«Я не в курсе этой новости. Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость — неправда: я всё ещё катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать. Но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», — отметил Даниэль.

РИА Новости

© Александр Вильф

При этом, как известно, антидопинговые службы присылают спортсмену уведомление на электронную почту после каждого пропущенного теста и предлагают объяснить причину. И лишь после этого принимается решение, выставлять флажок или нет. Каким образом Грассль умудрился пропустить не одно, а три уведомления, остаётся загадкой.

Зарубежные «доброжелатели» не замедлили связать историю Грассля с именем Тутберидзе. В соцсетях появилось множество издевательских комментариев в адрес итальянца, чей переезд в Россию изначально был воспринят резко негативно. Пользователи уверены, что фигурист поплатился за своё желание работать с тренером, в группе которой есть громкое допинговое дело.

Кино с Костомаровым

Роман Костомаров постепенно возвращается к активной общественной жизни после выписки из больницы. В августе он впервые вышел на лёд во время шоу Ильи Авербуха в Сочи, а теперь, как сообщает «Матч ТВ», собирается принять участие в съёмках документального сериала «Киборг». Его главная цель — поддержка людей, которые вынуждены использовать протезы в повседневной жизни.

В фильме будет три серии, каждая из них расскажет о жизни с роботизированными конечностями и о новых технологиях в протезировании. История Костомарова станет отдельной сюжетной линией.

«Важно показывать зрителям такие проекты. В первую очередь это огромная поддержка людей, столкнувшихся с переменами в жизни. Сериал даст понимание, что выход есть. Мы хотим показать жизнь на примере наших героев, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», — заявил заместитель гендиректора онлайн‑кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

РИА Новости

© Екатерина Лызлова

Для олимпийского чемпиона этот опыт киносъёмок будет не первым. Он уже снимался в документальном проекте о своём тренере Александре Жулине «Стойкий оловянный солдатик», а также в трёх художественных фильмах: «Жаркий лёд», «Близкий враг» и «На измене».

«Мне будет очень интересно посмотреть. Думаю, всем, кто переживал за Романа, тоже будет интересно. Это мотивационная история. Он сейчас герой, шага не может ступить. Костомаров — олимпийский чемпион, который пережил кому, инсульт и прочие трудности. Люди должны это знать и ценить каждый день своей жизни. Его участие однозначно поднимет рейтинги сериала», — поделился мнением о новом начинании фигуриста Жулин.

Роман готов поделиться своей непростой историей не только на съёмочной площадке, но и в других форматах. В конце ноября бывший спортсмен примет участие в форуме «Грани личного бренда». Его выступление будет состоять из трёх частей: «Достижения и признание в спорте», «175 дней между жизнью и смертью» и «Жизнь после жизни: новая реальность».

«Рад сообщить, что я выступлю на форуме с темой «Мои три вершины», расскажу о своих достижениях, преодолениях, новом жизненном этапе и отвечу на ваши вопросы», — написал Костомаров в своём Telegram-канале.