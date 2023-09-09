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Жулин поддержал решение Костомарова сняться в сериале о жизни людей с протезами

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался по поводу появившейся информации, что олимпийский чемпион Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.
Жулин поддержал решение Костомарова сняться в сериале о жизни людей с протезами
  • РИА Новости

«Думаю всем, кто переживал за Романа, тоже будет интересно. Это мотивационная история. Он сейчас герой, шага не может ступить. Люди должны это знать и ценить каждый день своей жизни. Его участие, однозначно, поднимет рейтинги сериала», — приводит слова Жулина Metaratings.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться, однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Илья Авербух назвал Костомарова мотиватором для многих людей.

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