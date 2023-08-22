Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пригласить Костомарова на один из матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт‑Петербурге.