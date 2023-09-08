Авербух назвал Костомарова мотиватором для многих людей

Хореограф Илья Авербух высказался по поводу появившейся информации, что олимпийский чемпион Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.

«Рома — прекрасный и великий, конечно, он будет большим мотиватором для многих людей», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться, однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Тарасова назвала хорошей историей документальный сериал с участием Костомарова.