Тарасова назвала хорошей историей документальный сериал с участием Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.

«Костомаров является большим вдохновляющим примером для всех людей. Если у него есть силы и желание, то, конечно, фильм с ним — это хорошая история», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться, однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает, что Усачёвой не надо торопиться с решением о завершении карьеры.