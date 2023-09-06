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Фигурист Грассль заявил, что не нарушал антидопинговые правила

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль отреагировал на информацию о том, что пропустил три допинг-теста.

«Я не в курсе этой новости. Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость — неправда: я всё ещё катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать», — цитирует Грассля Agi.

5 сентября спортсмен объявил об уходе от Этери Тутберидзе. 22-летний итальянец тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

6 сентября служба коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia) сообщила, что фигурист пропустил три допинг-теста. 

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что Грассль получит два года дисквалификации, если не сможет предоставить объяснение пропуска трёх антидопинговых проверок.

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