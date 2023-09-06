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Антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск фигуристом Грасслем трёх тестов

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Служба коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia) сообщила, что итальянский фигурист Даниэль Грассль пропустил три допинг-теста.

«Ваша информация верная, это действительно так, он пропустил три допинг-теста. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — цитирует NADO Italia РИА Новости. 

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что Грассль получит два года дисквалификации, если не сможет представить объяснение пропуска трёх антидопинговых проверок.

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