Антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск фигуристом Грасслем трёх тестов
«Ваша информация верная, это действительно так, он пропустил три допинг-теста. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — цитирует NADO Italia РИА Новости.
5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.
Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что Грассль получит два года дисквалификации, если не сможет представить объяснение пропуска трёх антидопинговых проверок.