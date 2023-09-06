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Грассль может пропустить два года, если не обоснует пропуски допинг-тестов

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Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что итальянский фигурист Даниэль Грассль получит два года дисквалификации, если не сможет предоставить объяснение пропуска трёх антидопинговых проверок.
Грассль может пропустить два года, если не обоснует пропуски допинг-тестов
  • Gettyimages.ru

«За пропуск трёх антидопинговых тестов в течение 12 месяцев полагается максимальное наказание — два года дисквалификации с возможностью скостить до года, если ему удастся доказать, что нарушение не было намеренным», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она также отметила, что на этапе расследования ещё можно как-то избежать наказания, например, посмотреть, были ли соблюдены все критерии при регистрации каждого из флажков.

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе Грассля из команды Этери Тутберидзе.

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