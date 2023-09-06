Грассль может пропустить два года, если не обоснует пропуски допинг-тестов

Спортивный юрист Анна Анцелиович сообщила, что итальянский фигурист Даниэль Грассль получит два года дисквалификации, если не сможет предоставить объяснение пропуска трёх антидопинговых проверок.

«За пропуск трёх антидопинговых тестов в течение 12 месяцев полагается максимальное наказание — два года дисквалификации с возможностью скостить до года, если ему удастся доказать, что нарушение не было намеренным», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она также отметила, что на этапе расследования ещё можно как-то избежать наказания, например, посмотреть, были ли соблюдены все критерии при регистрации каждого из флажков.

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе Грассля из команды Этери Тутберидзе.