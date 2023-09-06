Тарасова: Тутберидзе смогла бы сделать Грассля лучше, но мало проработали вместе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе итальянского фигуриста Даниэля Грассля из команды Этери Тутберидзе.

«Об уходе Даниэля Грассля лучше спросить у Этери Георгиевны. Я не знаю, что повлияло на его решение, он всё-таки итальянец и привык жить в Италии или хотя бы в Европе. Думаю, что Тутберидзе точно изменила бы его в лучшую сторону, но они проработали мало времени», — цитирует Тарасову РИА Новости.

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе.

22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Тарасова сравнила популярность футбола и хоккея в России.