Тарасова: пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им станут уделять больше внимания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила популярность футбола и хоккея в России.

«Футбол по российским телеканалам показывают гораздо больше хоккея? Согласна, что хоккею можно уделять больше внимания. Но пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять!» — цитирует Тарасову Legalbet.

Напомним, что сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане. В финальном матче подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии. Золотую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Владимир Крикунов назвал Россию хоккейной страной.