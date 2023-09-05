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Тарасова: пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им станут уделять больше внимания

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила популярность футбола и хоккея в России.
Тарасова: пусть российские хоккеисты лучше играют, тогда им станут уделять больше внимания
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Футбол по российским телеканалам показывают гораздо больше хоккея? Согласна, что хоккею можно уделять больше внимания. Но пусть играют лучше, тогда им будут больше внимания уделять!» — цитирует Тарасову Legalbet.

Напомним, что сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане. В финальном матче подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии. Золотую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Владимир Крикунов назвал Россию хоккейной страной.

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