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Экс-тренер сборной Крикунов назвал Россию хоккейной страной

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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил популярность футбола и хоккея в стране.
Экс-тренер сборной Крикунов назвал Россию хоккейной страной
  • Gettyimages.ru
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«Россия — только хоккейная страна. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой?» — цитирует Крикунова СЭ.

Напомним, что сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане. В финальном матче подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии. Золотую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.

Ранее Крикунов сообщал, что главе IIHF сверху приказали не пускать сборную России на чемпионат мира по хоккею.

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