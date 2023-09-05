Экс-тренер сборной Крикунов назвал Россию хоккейной страной
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«Россия — только хоккейная страна. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой?» — цитирует Крикунова СЭ.
Напомним, что сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане. В финальном матче подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии. Золотую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.
Ранее Крикунов сообщал, что главе IIHF сверху приказали не пускать сборную России на чемпионат мира по хоккею.